Roma piano tagli da 35 milioni | via Dybala Pellegrini El Shaarawy e Celik

Da sololaroma.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio ha annunciato un piano di tagli per 35 milioni di euro, che comporta la cessione di alcuni giocatori chiave. Tra i nomi coinvolti ci sono Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik. La decisione fa parte di una strategia volta a finanziare il secondo ciclo dell’allenatore e viene portata avanti dalla proprietà.

La Roma avvia la “fase di alleggerimento” per finanziare il secondo ciclo di Gian Piero Gasperini: la strategia della famiglia Friedkin è scolpita nei numeri. Il club giallorosso ha pianificato un taglio netto da 35 milioni di euro lordi annui liberandosi dei quattro ingaggi più pesanti della rosa: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Zeki Celik. Una manovra di bilancio necessaria per abbassare il monte stipendi e garantire al tecnico di Grugliasco risorse fresche da reinvestire su profili più compatibili con il suo calcio ad alta intensità. Il dossier più scottante riguarda la Joya: per Dybala, attualmente fermo ai box, il richiamo di Buenos Aires è diventato irresistibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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