Luciano Darderi non si è accorto dei 4 match point per Zverev a Roma | sorpresa in conferenza stampa
Durante la partita degli ottavi a Roma, Luciano Darderi non si è reso conto di aver avuto quattro match point contro Zverev, tutti successivamente annullati. La sua sorpresa in conferenza stampa ha evidenziato questa mancanza di consapevolezza nel momento decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria di Zverev, senza che Darderi si rendesse conto della situazione di rischio in tempo reale.
Luciano Darderi non si era accorto durante la partita degli ottavi a Roma della situazione delicata contro Zverev e di aver dovuto fare i conti con ben 4 match point, tutti poi annullati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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