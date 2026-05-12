Luciano Darderi non si è accorto dei 4 match point per Zverev a Roma | sorpresa in conferenza stampa

Durante la partita degli ottavi a Roma, Luciano Darderi non si è reso conto di aver avuto quattro match point contro Zverev, tutti successivamente annullati. La sua sorpresa in conferenza stampa ha evidenziato questa mancanza di consapevolezza nel momento decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria di Zverev, senza che Darderi si rendesse conto della situazione di rischio in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui