A Piazza Navona si sta discutendo la proposta di mettere una targa dedicata a Marco Pannella, un gesto che ha coinvolto politici di schieramenti opposti. Tra i firmatari dell’appello ci sono rappresentanti di forze politiche spesso contrarie tra loro. La scelta di questa piazza, famosa per essere stata teatro di eventi storici, si collega a un momento significativo nella storia italiana. La proposta ha suscitato reazioni di vario genere tra i cittadini e le istituzioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i politici opposti che hanno firmato l'appello?. Perché la scelta di Piazza Navona è legata a una vittoria storica?. Quali ostacoli burocratici impedivano la dedica della targa fino ad oggi?. Dove verrà intitolato un altro luogo legato alle battaglie per i detenuti?.? In Breve Firma di Vittorio Feltri, Fausto Bertinotti, Gianfranco Fini, Achille Occhetto, don Luigi Ciotti e Vasco Rossi.. Piazza Navona legata al referendum sul divorzio del 12 maggio 1974.. Normativa comunale impone attesa di dieci anni dalla morte per toponomastica pubblica.. Proposta di intitolare un luogo vicino al carcere di Rebibbia per diritti carcerati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Navona: proposta targa per Pannella unisce politici opposti

Notizie correlate

Mirella Parachini, compagna di Pannella: «Adesioni trasversali per una targa a piazza Navona»«Quella di intitolare una targa a piazza Navona a Marco Pannella è un’iniziativa che ha subito raccolto adesioni trasversali e che confido arrivi in...

Emma e Rkomi: il nuovo brano che unisce due mondi oppostiDomani, 13 marzo 2026, uscirà il nuovo brano intitolato Vacci piano, frutto della prima collaborazione tra la cantante Emma e il rapper Rkomi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Vasco Rossi: Io, radicale e antifascista, ho firmato per intitolare piazza Navona a Marco Pannella; Il luciferino Pannella non era di sinistra ma liberale, libertario, libertino e liberista; Roma, Rachele Mussolini (FI): Amarezza e incredulità per astensione Pd su targa a Marco Pannella; Roma, niente targa per Pannella davanti alla storica sede dei Radicali. Mussolini (FI): Amarezza e incredulità.

Mirella Parachini, compagna di Pannella: «Adesioni trasversali per una targa a piazza Navona»La compagna storica del leader radicale scomparso dieci anni fa rilancia l’iniziativa per ricordare uno dei grandi protagonisti della politica italiana ... ilsole24ore.com

Pannella, l’appello per una targa in piazza Navona, piazza radicaleSolo chi c’era può raccontare la festa italiana del divorzio in piazza Navona, la notte del 12 maggio 1974, quando con il No all’abrogazione della legge Fortuna-Baslini l’Italia sconfisse l’Italia e f ... repubblica.it

Vasco Rossi: “Io, radicale e antifascista, ho firmato per intitolare piazza Navona a Marco Pannella” - la Repubblica x.com

Piazza Navona, Piazza Navona, Roma, RM, Italy #roma #piazzanavona #italia #viaggiare #scoprire #cultura - facebook.com facebook