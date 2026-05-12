Durante una partita a Roma, Cobbolli ha ceduto il campo centrale a Tirante, che ha messo a segno un colpo decisivo. Tirante ha dominato il suo avversario nel corso del secondo set, portandolo a commettere un errore fatale che ha deciso l’esito della frazione. La partita si è conclusa con la vittoria di Tirante, grazie a un momento cruciale nel secondo set.

? Punti chiave Come ha fatto Tirante a dominare Cobboli sul campo centrale?. Quale errore fatale ha deciso le sorti del secondo set?. Perché la tensione nervosa ha bloccato l'azzurro nei momenti chiave?. Chi sarà il prossimo ostacolo per l'argentino negli ottavi?.? In Breve Punteggio finale 3-6 e 4-6 in 78 minuti di gioco.. Cobboli eliminato anche nel doppio insieme al compagno Sonego.. Tirante numero 69 del ranking ATP affronterà Medvedev negli ottavi.. Match disputato sul campo centrale degli Internazionali BNL d'Italia 2026.. Flavio Cobolli chiude la sua corsa agli Internazionali BNL d’Italia 2026 sul campo centrale di Roma, sconfitto dall’argentino Tirante per un punteggio di 3-6 e 4-6 dopo un confronto durato un’ora e diciotto minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Cobbolli cede al campo centrale: Tirante lo mette KO

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