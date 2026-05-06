Pigato illusione e ko a Roma | parte a razzo con Grant ma poi cede nel derby

Mercoledì 6 maggio, nel torneo di tennis a Roma, una giocatrice bergamasca di 22 anni, numero 141 del ranking WTA, ha perso al primo turno contro una 18enne, con cui aveva disputato anche il doppio. La partita è iniziata con un buon vantaggio per la giocatrice locale, ma nel corso del match ha subito una sconfitta, cedendo il passo all’avversaria nel secondo set.

TENNIS. Mercoledì 6 maggio la 22enne bergamasca, n.141 Wta, esce sconfitta al primo turno nel match contro la 18enne Tyra, compagna di doppio. Lisa vince il primo set 6-1, ma subisce la rimonta e cede dopo due ore di gioco Derby amaro, addio Roma. Finisce subito l’avventura di Lisa Pigato nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. La 22enne bergamasca, n. 141 Wta e numero tre d’Italia, cede in tre set (6-1 2-6 4-6) all’amica e compagna di doppio Tyra Caterina Grant, 18 anni, nuova speranza del tennis azzurro in vertiginosa ascesa. Secondo le previsioni, l’incontro-scontro con Grant è stata una maratona tennistica di due ore che Lisa inizia col piede giusto, dominando il primo set con un promettente 6-1.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pigato, illusione e ko a Roma: parte a razzo con Grant, ma poi cede nel derby Notizie correlate Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con PigatoSi è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma: parte... Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-GrantROMA - Sorteggiato a Piazza del Popolo il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d'Italia 2026. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pigato, illusione e ko a Roma: parte a razzo con Grant, ma poi cede nel derby. Pigato, illusione e ko a Roma: parte a razzo con Grant, ma poi cede nel derbyMercoledì 6 maggio la 22enne bergamasca, n.141 Wta, esce sconfitta al primo turno nel match contro la 18enne Tyra, compagna di doppio. Lisa vince il primo set 6-1, ma subisce la rimonta e cede dopo du ... ecodibergamo.it Pigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continuaTENNIS. Domenica 11 gennaio la bergamasca esce sconfitta sul cemento di Nonthaburi, battuta in due set dalla padrona di casa Sawangkaew. I progressi di gioco però sono confortanti. Lisa Pigato, 22 ... ecodibergamo.it