LIVE Cobolli-Tirante 3-6 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro cede la battuta anche nel secondo set
Nel torneo ATP di Roma, Cobolli-Tirante si trova sotto nel punteggio contro il suo avversario. Dopo aver perso il primo set 3-6, l’azzurro si trova in svantaggio anche nel secondo, con il punteggio attuale di 3-4. Durante lo scambio, Cobolli ha commesso un errore con un dritto che è finito in rete. Nel corso del game, sono stati registrati momenti di equilibrio, con il punteggio che si ferma a 15-15, prima di un punto vinto dall’azzurro con servizio e dritto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Spara in rete il dritto Cobolli. 15-0 Servizio e dritto vincente dell’azzurro. 3-5 In rete il passante di dritto del classe 2002 romano. 40-15 Largo il dritto di Cobolli. 30-15 Ace di Tirante. 15-15 Dritto lungolinea pesante dell’azzurro, in rete il recupero di Tirante. 15-0 Dritto lungolinea vincente del tennista di La Plata. 3-4 Spara via il dritto Cobolli, break di vantaggio per Tirante anche nel secondo set. 0-40 Ancora un errore in larghezza con il rovescio per l’azzurro. 0-30 Largo il dritto del romano. 0-15 In rete la volée di rovescio in allungo di Cobolli. 3-3 In corridoio la risposta di dritto dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it
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