LIVE Cobolli-Tirante 3-6 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro cede la battuta anche nel secondo set

Nel torneo ATP di Roma, Cobolli-Tirante si trova sotto nel punteggio contro il suo avversario. Dopo aver perso il primo set 3-6, l’azzurro si trova in svantaggio anche nel secondo, con il punteggio attuale di 3-4. Durante lo scambio, Cobolli ha commesso un errore con un dritto che è finito in rete. Nel corso del game, sono stati registrati momenti di equilibrio, con il punteggio che si ferma a 15-15, prima di un punto vinto dall’azzurro con servizio e dritto.

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