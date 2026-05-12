Roma | bus deviazioni e nuovi pass per la finale Lazio-Inter

A Roma, a causa della finale tra Lazio e Inter, sono stati predisposti cambiamenti nei percorsi di alcune linee di autobus e sono state introdotte nuove corse straordinarie. In particolare, i percorsi delle linee 63, 92 e 310 subiranno variazioni a partire da oggi. Per consentire l'accesso agli impianti sportivi, sono stati anche istituiti pass temporanei e sono state programmate corse supplementari sulla linea 766.

? Punti chiave Come cambiano i percorsi delle linee 63, 92 e 310 oggi?. Quali sono gli orari delle nuove corse extra per la linea 766?. Come funziona il Mobility Pass gratuito per la finale di domani?. A che ora rimarranno aperte le metropolitane per il rientro allo stadio?.? In Breve Deviazioni linee 63, 92 e 310 per cantieri in via di Priscilla. Nuove corse extra linea 766 da via Andrea Millevoi alle 7:27 e 7:37. Metropolitane operative fino alle 13:00 per gestire il rientro post partita. Mobility Pass garantisce trasporti gratuiti per gli spettatori della finale. Lavori in corso in via di Priscilla tra piazza Vescovio e via Monte delle Gioie causano deviazioni per le linee 63, 92 e 310, con la linea 92 che subirà un cambio di percorso proprio in questa zona di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

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