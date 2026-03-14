Oggi, nel centro di Roma, si svolge una manifestazione nazionale contro il referendum sulla giustizia e contro la guerra. Il corteo attraversa le vie principali del centro storico, con deviazioni previste per il traffico e i mezzi pubblici. La manifestazione coinvolge diverse persone e si concentra nel cuore della città, causando modifiche alla viabilità locale.

Oggi, sabato 14 marzo, il centro di Roma sarà attraversato da una manifestazione nazionale per il No al referendum sulla giustizia e contro la guerra. Il corteo si svolgerà dalle 14 alle 19 e, secondo le stime, vedrà la partecipazione di circa 5mila persone. La mobilitazione è stata convocata da diverse organizzazioni, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, insieme ad altre sigle. Gli organizzatori hanno spiegato che, alla luce delle tensioni internazionali, i temi della manifestazione sono stati ampliati includendo anche la protesta contro i conflitti in corso. Il corteo partirà da piazza della Repubblica alle 14.00 e attraverserà alcune delle vie più centrali della Capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Manifestazione a Roma contro referendum e guerra: corteo nel centro storico, previste deviazioni per bus e traffico

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