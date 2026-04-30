Sant’Efisio a Cagliari | deviazioni Ctm e nuovi percorsi per i bus

Venerdì 1 maggio, alcune linee di trasporto pubblico a Cagliari saranno deviate a causa della processione di Sant’Efisio. La società di trasporto pubblico ha annunciato modifiche ai percorsi e la sospensione di alcune fermate nel centro cittadino fino alle 14:00. Le deviazioni riguarderanno principalmente le linee che attraversano le zone interessate dall’evento religioso, con nuovi percorsi e fermate temporanee per garantire la mobilità durante la manifestazione.

? Cosa sapere Ctm devia linee bus a Cagliari venerdì 1 maggio per processione Sant’Efisio.. I nuovi percorsi e le fermate soppresse interesseranno il centro fino alle 14:00.. Venerdì 1 maggio 2026, dalle ore 5:00 del mattino, il Ctm trasformerà la viabilità di Cagliari con deviazioni su diverse linee per permettere il passaggio della processione di Sant’Efisio. La città si prepara al rito di sa Ramadura, la tradizione che vede le strade coperte di petali per onorare il Santo. In largo Carlo Felice, tra il Palazzo Civico e la Rinascente, sono già state allestite due pensiline floreali per celebrare l’evento. Tuttavia, questa manifestazione religiosa impone una gestione complessa dei trasporti urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Efisio a Cagliari: deviazioni Ctm e nuovi percorsi per i bus Notizie correlate Cagliari si blocca per Sant’Efisio: mappa dei divieti e sosta vietata? Cosa sapere Cagliari blocca viabilità e sosta dal 30 aprile per la festa di Sant’Efisio. Cagliari: 102 corsi, nuovi percorsi e sfida all’accessoIl 14 marzo 2026 l’Università di Cagliari ha ufficialmente aperto il suo anno accademico, presentando un’offerta formativa ampliata a 102 corsi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Niente cocchio né traccas, Sant’Efisio su una portantina: l’ombra della dermatite sulla festa; Sant’Efisio 2026, la Sardegna si prepara al voto: il programma completo dal 24 aprile; La lezione aperta di Marco Lutzu darà il via agli eventi collaterali della 370^ Festa di Sant’Efisio; Cagliari, a poche ore da Sant'Efisio resta il mistero: nessuna decisione sui buoi che trainano il cocchio. Primo maggio a Cagliari: Sant’Efisio tra devozione, colori e tradizioneTribune esaurite e migliaia di partecipanti: Cagliari si prepara a vivere la 370esima Festa di Sant'Efisio con processione, esposizione delle traccas e concerti dedicati alle tradizioni sarde ... viaggiamo.it Sant’Efisio portato a spalla, Zedda: «Sarà più vicino a fedeli e devoti»Niente buoi né mezzi militari per la 370esima edizione: il simulacro viaggerà su un pickup civile dopo lo stop di Regione e Asl per l’emergenza dermatite bovina ... unionesarda.it Sant’Efisio portato a spalla, Zedda: «Sarà più vicino a fedeli e devoti» x.com La festa di Sant'Efisio senza buoi. Non è la prima volta. Vediamo che cosa è successo in altre occasioni. Il servizio di Massimiliano Rais #Videolina #TgVideolina #UnioneSarda #SantEfisio2026 - facebook.com facebook