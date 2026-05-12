Roma Andrea Sempio arriva al laboratorio Genomica con la legale

A Roma, Andrea Sempio è entrato nel laboratorio Genomica accompagnato dalla sua avvocata Angela Taccia. L’uomo, coinvolto nell’indagine relativa al caso Garlasco, si è presentato presso la struttura senza rilasciare dichiarazioni. La visita si è svolta in un contesto di verifiche tecniche legate alle indagini in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle attività svolte o ai motivi specifici dell’accesso.

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