Roma Andrea Sempio arriva al laboratorio Genomica con la legale
A Roma, Andrea Sempio è entrato nel laboratorio Genomica accompagnato dalla sua avvocata Angela Taccia. L’uomo, coinvolto nell’indagine relativa al caso Garlasco, si è presentato presso la struttura senza rilasciare dichiarazioni. La visita si è svolta in un contesto di verifiche tecniche legate alle indagini in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle attività svolte o ai motivi specifici dell’accesso.
Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco, è arrivato al laboratorio Genomica di Roma con la legale Angela Taccia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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