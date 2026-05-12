garlasco andrea sempio a roma per una perizia psicologica presso il laboratorio genomica

Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica presso il laboratorio “Genomica”. La procedura fa parte di un nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggi, vicenda in cui il 38enne è attualmente indagato. La perizia è stata disposta nell’ambito dell’indagine in corso. Sempio si trova nella capitale per questa valutazione, che si inserisce nelle attività investigative in corso.

Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica disposta nell’ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggi, vicenda per la quale il 38enne risulta indagato. A breve è previsto che Sempio si rechi presso il laboratorio “Genomica” di via Arduino 38, dove si svolgeranno gli accertamenti tecnici e le attività peritali. Nella stessa struttura avrà luogo anche un incontro con il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia alla luce delle contestazioni emerse dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, secondo cui sarebbe lui l’autore dell’omicidio. Avvocato Cataliotti: “La trascrizione dell’audio non prova nulla”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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