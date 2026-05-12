Roma 36enne romena uccide il compagno dopo una lite

Una donna romena di 36 anni ha ucciso il suo compagno, un uomo di 60 anni, in seguito a una lite avvenuta in una abitazione della capitale. La vittima è deceduta poco dopo essere stata portata al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato la donna e avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ha ucciso il compagno con cui conviveva al termine di una violenta lite scoppiata nell’appartamento di via Angelo Fava 27, nel quartiere Monte Mario. Per questo Monica Belciug, cittadina romena di 36 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio. La vittima, Alberto Pacetti, 60 anni, è morta poco dopo il trasporto al policlinico Gemelli. La lite risale allo scorso 27 aprile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia scientifica e dagli agenti del distretto Primavalle, la donna avrebbe colpito il compagno alla testa e al volto utilizzando la cornice di un quadro e un’asta appendiabiti. Le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate fatali.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Roma, massacrò e uccise il compagno in casa durante lite: 36enne arrestataUna donna di 36 anni, Monica Belciug, il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un...

Tragedia a Tricase: uomo uccide il fratello dopo una lite? Cosa sapere Uomo di 32 anni uccide fratello di 28 anni a Tricase giovedì pomeriggio.

Argomenti più discussi: Roma, massacrò il compagno con un appendiabiti e una cornice: 36enne arrestata; Delitto a Primavalle, uccide il compagno con un appendiabiti: Sono una degli Spada; Omicidio a Monte Mario, massacra il compagno con un’asta appendiabiti: arrestata 36enne; Sono una degli Spada, e uccide il compagno con un appendiabiti: il delitto a Primavalle.

«Sono una degli Spada», e uccide il compagno con un appendiabiti: il delitto a PrimavalleAveva terrorizzato i vicini di casa minacciandoli e vantandosi di essere un’affiliata dei clan Spada e Casamonica. Ma il vero inferno era quello che da dieci anni si ... ilmattino.it