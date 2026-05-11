Roma massacrò e uccise il compagno in casa durante lite | 36enne arrestata

Una donna di 36 anni è stata arrestata dopo aver ucciso il suo compagno durante una lite avvenuta in un appartamento nel quartiere di Monte Mario a Roma. L’episodio si è verificato il 28 aprile scorso in via Angelo Fava 27, con la donna che ha colpito e causato la morte del partner nel corso di un alterco. La vicenda si è conclusa con l’arresto della donna, che ora si trova sotto custodia.

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