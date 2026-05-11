Roma massacrò e uccise il compagno in casa durante lite | 36enne arrestata
Una donna di 36 anni è stata arrestata dopo aver ucciso il suo compagno durante una lite avvenuta in un appartamento nel quartiere di Monte Mario a Roma. L’episodio si è verificato il 28 aprile scorso in via Angelo Fava 27, con la donna che ha colpito e causato la morte del partner nel corso di un alterco. La vicenda si è conclusa con l’arresto della donna, che ora si trova sotto custodia.
Una donna di 36 anni, Monica Belciug, il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un appartamento in via Angelo Fava 27, nel quartiere di Monte Mario, a Roma. L’uomo, Alberto Pacetti, di 60 anni, secondo quanto apprende LaPresse, è morto poco dopo il trasporto al pronto soccorso del policlinico Gemelli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia scientifica della questura di Roma e dagli investigatori, la donna arrestata, una cittadina di nazionalità romena, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con due oggetti contundenti, una cornice di un quadro e un’asta appendiabiti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo.🔗 Leggi su Lapresse.it
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