Rogo Startech e attacco in Questura | l’indagato resta in carcere

In una vicenda che ha coinvolto un incendio presso la sede di una società e un tentativo di aggressione in Questura, l’indagato rimane in carcere. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire come l’uomo sia riuscito a tentare l’attacco e quali siano stati i suoi movimenti prima dell’episodio. Nel frattempo, il dipendente della Startech coinvolto ha deciso di non rispondere alle domande durante l’udienza in tribunale.

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? Domande chiave Come ha fatto l'indagato a tentare l'aggressione in Questura? Perché il dipendente della Startech ha scelto il silenzio in tribunale? Quali prove collegano l'incendio all'aggressione della poliziotta? Quando verrà emessa la decisione definitiva sulla custodia in carcere??? In Breve Indagato dipendente Startech avvalso della facoltà di non rispondere al giudice Casavecchia. Decisione sulla custodia cautelare prevista entro la mattina di mercoledì 13 maggio. Ag .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo Startech e attacco in Questura: l’indagato resta in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio Startech e aggressione alla poliziotta: indagato in silenzio davanti al giudiceHa avuto luogo oggi l'udienza di convalida dell'arresto del dipendente della Startech indagato per l'incendio all'interno dello stabilimento. "Come facciamo a fargli pagare gli stipendi?": così parlava l'arrestato per il rogo alla Startech (VIDEO)Agatino Privitera era presente al corteo del Primo Maggio per manifestare affianco degli altri dipendenti della Startech, in seguito alla notizia... Argomenti più discussi: Doppio incendio doloso alla Startech; Startech, tensione alle stelle: doppio incendio doloso davanti allo stabilimento; StarTech di Trieste, tra incendi, proteste, stipendi fermi e il partner israeliano sempre più lontano ecco servita un'altra grande crisi industriale; Atto intimidatorio contro la sede del quotidiano Il Piccolo, rilievi della polizia scientifica. Come facciamo a fargli pagare gli stipendi?: così parlava l'arrestato per il rogo alla Startech (VIDEO)La nostra intervista esclusiva a Agatino Privitera al corteo del Primo maggio, che vi mostriamo dopo la convalida odierna del suo arresto ... triesteprima.it