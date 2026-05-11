Come facciamo a fargli pagare gli stipendi? | così parlava l' arrestato per il rogo alla Startech VIDEO

Agatino Privitera era presente al corteo del Primo Maggio per manifestare affianco degli altri dipendenti della Startech, in seguito alla notizia della mancata erogazione degli stipendi. In quell'occasione lo avevamo intervistato, ma non l'abbiamo poi inserito nel servizio poiché i colleghi e le.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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