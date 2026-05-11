Come facciamo a fargli pagare gli stipendi? | così parlava l' arrestato per il rogo alla Startech VIDEO

Da triesteprima.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agatino Privitera era presente al corteo del Primo Maggio per manifestare affianco degli altri dipendenti della Startech, in seguito alla notizia della mancata erogazione degli stipendi. In quell'occasione lo avevamo intervistato, ma non l'abbiamo poi inserito nel servizio poiché i colleghi e le.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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