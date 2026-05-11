Incendio Startech e aggressione alla poliziotta | indagato in silenzio davanti al giudice

Oggi si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di un dipendente di Startech, accusato di aver provocato un incendio nello stabilimento. Durante l’udienza, l’indagato ha deciso di non rispondere alle domande del giudice. Inoltre, si è verificata anche un’aggressione a una agente di polizia, che è stata colpita durante le fasi dell’intervento. La posizione dell’uomo resta al momento riservata.

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