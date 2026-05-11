Incendio Startech e aggressione alla poliziotta | indagato in silenzio davanti al giudice
Oggi si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di un dipendente di Startech, accusato di aver provocato un incendio nello stabilimento. Durante l’udienza, l’indagato ha deciso di non rispondere alle domande del giudice. Inoltre, si è verificata anche un’aggressione a una agente di polizia, che è stata colpita durante le fasi dell’intervento. La posizione dell’uomo resta al momento riservata.
Ha avuto luogo oggi l'udienza di convalida dell'arresto del dipendente della Startech indagato per l'incendio all'interno dello stabilimento. Lo scorso sabato, inoltre, l'uomo aveva aggredito una poliziotta in Questura, cercando di rubarle la pistola dalla fondina. Si tratta del 47enne Agatino.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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