Rogo nel liceo Pesenti | classi spostate dopo l’attacco di ignoti

Durante la notte è stato bruciato il seminterrato di un liceo, causando danni alle strutture. Le autorità stanno indagando su chi abbia violato il perimetro dell'edificio e come siano riusciti ad entrare all’interno. A seguito dell’incendio, le classi sono state spostate in altre sedi per garantire le attività didattiche. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove per identificare i responsabili dell’attacco.

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? Punti chiave Chi ha violato il perimetro del liceo durante la notte?. Come sono riusciti gli autori a introdursi nel seminterrato?. Perché questo attacco vandalico ricorda un episodio di febbraio?. Quali danni ha subito il solaio sopra il vano scala?.? In Breve Attacco vandalico simile avvenuto lo scorso febbraio per tentata occupazione del plesso.. Presidente Massimiliano Angori condanna l'atto e lamenta l'impiego di risorse provinciali.. Tre classi spostate per riorganizzare spazi e nuove vie di esodo emergenza.. Ditta specializzata incaricata di verificare la tenuta del solaio dopo il rogo.. Lunedì 11 maggio, un incendio nel seminterrato del liceo Pesenti di Cascina ha costretto la direzione scolastica a spostare tre classi per garantire la sicurezza degli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo nel liceo Pesenti: classi spostate dopo l’attacco di ignoti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Legnano, sfollati dopo il rogo: alloggi provvisori e pasti. Tempi ancora ignotiLegnano (Milano) – Per gli sfollati dalle case Sap del Comune, rese inagibili dal doppio incendio scoppiato prima di Pasqua, è arrivato il momento di... Incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina, ipotesi dolosaCASCINA – L’incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina potrebbe avere origine dolosa.