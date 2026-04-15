Legnano sfollati dopo il rogo | alloggi provvisori e pasti Tempi ancora ignoti

A Legnano, alcune persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di un doppio incendio che ha reso inagibili gli alloggi comunali. Attualmente, sono stati messi a disposizione alloggi temporanei e pasti per gli sfollati. I tempi necessari per le riparazioni e il ritorno alle abitazioni non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Legnano (Milano) – Per gli sfollati dalle case Sap del Comune, rese inagibili dal doppio incendio scoppiato prima di Pasqua, è arrivato il momento di incontrare i Servizi sociali e capire dove trovare casa nelle prossime settimane: con la messa in sicurezza della copertura e la riapertura al traffico di via XX Settembre si è conclusa la fase dell’emergenza e si è aperta quella della ricollocazione per i 53 inquilini della palazzina di via Carlo Pisacane 34. I colloqui Da ieri per gli inquilini hanno preso il via i colloqui con gli assistenti sociali: sarà analizzata la situazione di ogni famiglia e avanzate proposte personalizzate. Ai nuclei...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, sfollati dopo il rogo: alloggi provvisori e pasti. Tempi ancora ignoti Legnano, operativo il piano per i 51 sfollati del rogo in via PisacaneL’amministrazione di Legnano ha formalizzato l’apertura del Centro operativo comunale per gestire le conseguenze del doppio incendio che ha colpito... Niscemi, un "piano casa" per gli sfollati: sul piatto 13 milioni a fondo perduto. Iacp cerca alloggi disponibili in tempi breviRestituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in...