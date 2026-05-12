Un incendio si è sviluppato in una fabbrica di vernici a Pogliano, ferendo un operaio presente sul posto. Le fiamme sono divampate in un’area dedicata allo stoccaggio di sostanze chimiche, alcune delle quali considerate pericolose. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, in particolare su come un macchinario possa aver innescato il rogo e quali sostanze siano state coinvolte nel reparto interessato.

? Punti chiave Come ha fatto il macchinario a innescare il rogo chimico?. Quali sostanze pericolose sono state coinvolte nel reparto di stoccaggio?. Perché l'allerta è stata estesa ai residenti della zona industriale?. Cosa hanno rilevato i tecnici dell'ATS sulla sicurezza del capannone?.? In Breve Incendio scoppiato martedì 12 maggio alle 10:30 in via Torquato Tasso.. Tre mezzi dei vigili del fuoco di Rho, Corbetta e Inveruno intervenuti.. Polizia Locale e tecnici Ats effettuano rilievi tecnici sul guasto meccanico.. Operaio di 60 anni trasportato in ospedale in codice giallo.. Un incendio ha colpito un’azienda di vernici in via Torquato Tasso a Pogliano Milanese nella mattinata di questo martedì 12 maggio, ferendo un operaio di 60 anni durante il sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo in una fabbrica di vernici: ferito un operaio a Pogliano

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