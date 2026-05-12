Rogna Hantavirus | dobbiamo temere un?altra pandemia?
Il 2 maggio 2026, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato la presenza di un focolaio di malattie respiratorie gravi legate all'hantavirus. La notizia ha portato a un aumento di attenzione su questa infezione, per la quale si stanno monitorando eventuali nuovi casi. Finora sono stati segnalati alcuni contagi in diverse regioni, ma non ci sono ancora indicazioni di una diffusione su larga scala.
1 Perché abbiamo iniziato a parlare di hantavirus? Il 2 maggio 2026 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un focolaio di gravi malattie respiratorie a bordo della nave da crociera Mv Hondius, partita il 1° aprile dal Sud America con destinazione Capo Verde con 147 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. All'8 maggio 2026 sono stati trovati otto casi, tra cui tre decessi. Il virus è stato identificato come hantavirus delle Ande.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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