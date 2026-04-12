Daniele Calenda | Anarchici e suprematisti Ecco chi dobbiamo temere

Il capo del Servizio anti eversione e terrorismo interno ha dichiarato che tra le minacce più rilevanti ci sono gruppi anarchici e suprematisti. Ha aggiunto che si registra una certa tensione in vista dell’evento leghista previsto per il 18, mentre ha specificato che l’organizzazione Askatasuna si trova in una posizione isolata. Nessun altro dettaglio specifico sulle misure di sicurezza o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

Daniele Calenda, ciociaro doc (è nato a Frosinone sessant’anni fa), entra in polizia nel 1987 come agente ausiliario. Nel 1995 diventa vicecommissario e due anni dopo entra nella Digos. Dirige quelle di Verona, Vicenza e Venezia, dove, sotto la sua guida, nel 2017 viene disarticolata una cellula jihadista di kosovari che stava progettando un attentato tra le calli. Le indagini sull’attentato anarchico alla sede della Lega di Villorba (Treviso), nel 2018, portano all’arresto e alla condanna del noto anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche. Nel 2024, mentre coordina la Digos di Milano, viene promosso dirigente superiore e trasferito alla Direzione centrale della Polizia di prevenzione con i galloni di direttore del Servizio di contrasto all’eversione e al terrorismo interno.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Daniele Calenda: «Anarchici e suprematisti. Ecco chi dobbiamo temere» Leggi anche: Elena Basile: “C’è un piano israelo-americano per il regime change in Iran e in Russia, è una guerra che dobbiamo temere” Record di nomination per chi s’è inventato un mondo di bianchi vampiri suprematistiVa aggiunto che il numero delle categorie per le quali un’opera può concorrere, da quest’anno, con l’aggiunta del miglior casting, è di 24.