Jon Stewart e l’intervista ai quattro Donald Trump diversi sulla guerra in Iran – Il video

Durante l’ultima puntata del suo programma, il comico Jon Stewart ha presentato un video in cui comparivano quattro attori interpretando diverse versioni di Donald Trump. Questi personaggi sono stati utilizzati per spiegare la questione della guerra con l’Iran. Il video mostra le differenze tra le interpretazioni del personaggio e le sue dichiarazioni pubbliche. Stewart ha quindi mostrato queste rappresentazioni in modo analitico e satirico.

Il comico Jon Stewart, durante l’ultima puntata del suo The Daily Show, ha messo insieme quattro diversi (ma autentici) Donald Trump per spiegare la guerra con l’Iran. E i presidenti si contraddicono a vicenda. Jon Stewart mette insieme il panel definitivo per spiegare la guerra con l'Iran: quattro Donald Trump diversi che si contraddicono a vicenda. Un geniale capolavoro di comicità. pic.twitter.comyO3KID6SU4 — Daniele Angrisani (@putino) March 17, 2026 Stewart ha intervistato President Trump, Donald J Trump, DJT e John Barron. Il risultato è strepitoso. primi due Trump per esempio (forse ripresi a inizio conflitto) parlano di «incursione militare», invece Barron sostiene apertamente: «Stiamo vincendo la guerra, di molto». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Donald Trump e Keir Starmer ai ferri corti sulla guerra in IranIl presidente statunitense Donald Trump sta moltiplicando gli attacchi contro il primo ministro britannico Keir Starmer, accusato di sostenere in... Guerra in Iran, Trump: "Abbiamo la capacità di continuare per più di quattro settimane" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2026 "Ma qualunque sia il tempo necessario, va bene così. USA verso la Disclosure UFO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jon Stewart Discussioni sull' argomento L'Opera e il balletto hanno sconfitto Timothée Chalamet, la sentenza di Jon Stewart dopo gli Oscar; In Man of Tomorrow rivedremo John Stewart; Man of Tomorrow: Aaron Pierre tornerà ad interpretare John Stewart nel sequel di ‘Superman’ in uscita nel 2027; Aaron Pierre sarà John Stewart in Man of Tomorrow, il sequel di Superman. Jon Stewart ridicolizza Trump riguardo all'intervento in VenezuelaJon Stewart ha criticato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver abbandonato la sua promessa di evitare interventi stranieri dopo che le forze statunitensi hanno catturato il Presidente ... msn.com Jon Stewart ironizza sulle dichiarazioni di Timothée Chalamet contro Opera e balletto, celebrando la risposta della comunità artistica e la performance di Misty Copeland agli Oscar. - facebook.com facebook A KASH PATEL PRUDONO LE MANI – IL DIRETTORE DELL’FBI DAGLI 'OCCHI DA PAZZO' (CIT. JON STEWART), HA.. x.com