Rocco Panunzi morto il generale dell' Esercito | La sua vita è stata un inno per il bene comune e della nazione
È deceduto Rocco Panunzi, generale di corpo d’armata dell’Esercito, nato a Capodimonte il 17 ottobre 1948 e morto all’età di 77 anni. La sua vita è stata dedicata ai servizi militari e ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno delle forze armate. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore, suscitando commenti e cordoglio tra le persone che lo hanno conosciuto e rispettato durante la sua carriera.
Rocco Panunzi, morto il generale di corpo d'armata dell'Esercito. Originario di Capodimonte, dove era nato il 17 ottobre 1948, aveva 77 anni. Si è spento la mattina del 12 maggio all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Lascia la moglie Patrizia e il figlio Michelangelo Giovanni.Nel corso della sua.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Generale dell’Esercito morto per tumore, condannato il ministero della Difesa: vitalizio a moglie e figliLa Spezia, 7 marzo 2026 – In 34 anni di servizio nell’Esercito ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi con senso del dovere e grande...
Con la commedia "Il Bene Comune" Rocco Papaleo ci ricorda che ogni vita è una storiaArriva nei cinema, giovedì 12 marzo, “Il Bene Comune”, il nuovo film di Rocco Papaleo, una commedia corale in cui il pubblico riconoscerà alcuni...
Si parla di: Capodimonte piange la scomparsa del Generale Corpo d’Armata Rocco Panunzi; Scomparsa Mario Sanna, il cordoglio del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa.
Mentre la guerra in Ucraina entra in una fase di logoramento senza fine, Berlino ha già detto nein a un’ipotesi che, almeno sulla carta, avrebbe il sapore della realpolitik di antica memoria: utilizzare l’ex cancelliere Gerhard Schröder come canale di dialogo facebook
Capodimonte in lutto per la morte del generale Rocco PanunziCapodimonte in lutto per la morte del generale Rocco Panunzi. Cronaca - L’amministrazione comunale e la comunità ai famigliari e ricordano la figura di alto profilo umano e istituzionale, profondament ... tusciaweb.eu