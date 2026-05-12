Rocco Panunzi morto il generale dell' Esercito | La sua vita è stata un inno per il bene comune e della nazione

Da viterbotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto Rocco Panunzi, generale di corpo d’armata dell’Esercito, nato a Capodimonte il 17 ottobre 1948 e morto all’età di 77 anni. La sua vita è stata dedicata ai servizi militari e ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno delle forze armate. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore, suscitando commenti e cordoglio tra le persone che lo hanno conosciuto e rispettato durante la sua carriera.

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Rocco Panunzi, morto il generale di corpo d'armata dell'Esercito. Originario di Capodimonte, dove era nato il 17 ottobre 1948, aveva 77 anni. Si è spento la mattina del 12 maggio all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Lascia la moglie Patrizia e il figlio Michelangelo Giovanni.Nel corso della sua.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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