Il ministero della Difesa è stato condannato a concedere un vitalizio alla vedova e ai figli di un generale dell’Esercito deceduto a causa di un tumore. Il generale, che ha servito per 34 anni ricoprendo incarichi di rilievo, è morto nel 2026. La sentenza riguarda il pagamento delle prestazioni pensionistiche previste dopo la sua morte.

La Spezia, 7 marzo 2026 – In 34 anni di servizio nell'Esercito ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi con senso del dovere e grande preparazione professionale. Bosnia Erzegovina, Sudan, Afghanistan, Gibuti – dove assunse anche l'incarico di comandante della Base militare italiana di supporto 'Amedeo Guillet' – e Iraq furono i principali teatri operativi che lo hanno visto in prima linea: ambienti che lo hanno visto esposto a uranio impoverito così come alle nanoparticelle di metalli pesanti. Un tumore cerebrale lo ha strappato troppo presto alla vita, all'età di 55 anni, gettando nel dolore i famigliari e quanti lo conoscevano.

© Lanazione.it - Generale dell’Esercito morto per tumore, condannato il ministero della Difesa: vitalizio a moglie e figli

Amianto nell’Esercito, lo Stato condannato: vitalizio e 100 mila euro agli orfani di un marescialloLa Corte d’Appello di Roma ha condannato il ministero della Difesa a riconoscere i benefici previsti per le vittime del dovere ai figli del...

Il Ministero della Difesa condannato: la Corte di Appello di Roma dà ragione agli orfani del maresciallo Di Vico, morto per amianto26 febbraio 2026 – La Corte di Appello di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a riconoscere ai figli del maresciallo Leopoldo Di Vico i...

