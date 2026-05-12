Roby Santini torna con Voccapé un nuovo brano ironico che racconta l’Abruzzo autentico

Un nuovo brano intitolato “Voccapé” è stato pubblicato dal cantautore, che lo presenta come un pezzo ironico dedicato all’Abruzzo più genuino. La canzone richiama le atmosfere delle piazze e delle chiacchiere sulle panchine, evocando l’identità locale. Con un ritmo che ricorda le hit estive, il brano punta a catturare l’orecchio degli ascoltatori con sonorità coinvolgenti.

Un brano che sa di Abruzzo, quello più autentico, tra piazze e chiacchiere sulle panchine. Una canzone che ha quel ritmo da tormentone estivo. È “Voccapé” di Roby Santini, un singolo ironico e diretto, che trae ispirazione da una figura iconica delle realtà locali: “lu voccapert”. Quello che sa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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