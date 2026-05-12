Roby Santini torna con Voccapé un nuovo brano ironico che racconta l’Abruzzo autentico
Un nuovo brano intitolato “Voccapé” è stato pubblicato dal cantautore, che lo presenta come un pezzo ironico dedicato all’Abruzzo più genuino. La canzone richiama le atmosfere delle piazze e delle chiacchiere sulle panchine, evocando l’identità locale. Con un ritmo che ricorda le hit estive, il brano punta a catturare l’orecchio degli ascoltatori con sonorità coinvolgenti.
Un brano che sa di Abruzzo, quello più autentico, tra piazze e chiacchiere sulle panchine. Una canzone che ha quel ritmo da tormentone estivo. È “Voccapé” di Roby Santini, un singolo ironico e diretto, che trae ispirazione da una figura iconica delle realtà locali: “lu voccapert”. Quello che sa.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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A Trivento, in contrada Codacchio, il concerto di Roby Santini, inserito nel programma civile dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe Artigiano. Momento particolarmente sentito con l’esecuzione di Reginella Campagnola, celebre brano del 1938 compo facebook