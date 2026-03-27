Alessandro Ponte ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Ti accompagno ancora”. La canzone tratta del tempo condiviso in una relazione e della presenza che si mantiene nel tempo. Il brano si concentra sulla trasformazione del legame senza interrompersi, offrendo una narrazione musicale sulla forza del restare.

Si intitola “Ti accompagno ancora” il nuovo singolo di Alessandro Ponte, una canzone che sceglie di raccontare una dimensione dell’amore meno celebrata ma profondamente reale: quella del tempo condiviso, della presenza che resiste, del legame che si trasforma senza spezzarsi. Un brano che nasce da spunti autobiografici e che mette al centro il rapporto tra due persone capaci di restare insieme negli anni, attraversando cambiamenti, abitudini, fragilità e nuove forme di vicinanza. In un presente in cui la durata sembra quasi un’eccezione, “Ti accompagno ancora” prova a dare voce a qualcosa che va oltre l’idea più convenzionale e letteraria dell’amore. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Alessandro Ponte torna con “Ti accompagno ancora”, un brano che racconta la forza del restare

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