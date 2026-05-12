Domenica 17 maggio, il musicista toscano residente in città terrà un concerto al Circolo Aurora di Arezzo per presentare il suo nuovo album intitolato “Una pioggia sottile”. Questo è il terzo lavoro discografico dell’artista, pubblicato recentemente da Radici Music Records. La serata vedrà la partecipazione di pubblico e appassionati di musica dal vivo.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Domenica 17 maggio il musicista toscano di adozione Roberto Sarno, presenta al Circolo Aurora di Arezzo il suo ultimo e terzo album “Una pioggia sottile”, uscito per Radici Music Records. Roberto Sarno dalla fine degli anni ’80, prima con i Dive, e dopo attraverso altri progetti, collaborazioni e produzioni per altri artisti, si è segnalato nel panorama indipendente italiano per la sua capacità di fondere il suo sound writing personale e creativo e senza barriere di genere, esplorando anche l’elettronica, proponendo concerti sia elettrici che acustici, ma sempre più rivolti alla ricerca dell’emotività e dell’istinto....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roberto Sarno live al Circolo Aurora

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