Roberto Sarno live al Circolo Aurora
Domenica 17 maggio, il musicista toscano residente in città terrà un concerto al Circolo Aurora di Arezzo per presentare il suo nuovo album intitolato “Una pioggia sottile”. Questo è il terzo lavoro discografico dell’artista, pubblicato recentemente da Radici Music Records. La serata vedrà la partecipazione di pubblico e appassionati di musica dal vivo.
Arezzo, 12 maggio 2026 – Domenica 17 maggio il musicista toscano di adozione Roberto Sarno, presenta al Circolo Aurora di Arezzo il suo ultimo e terzo album “Una pioggia sottile”, uscito per Radici Music Records. Roberto Sarno dalla fine degli anni ’80, prima con i Dive, e dopo attraverso altri progetti, collaborazioni e produzioni per altri artisti, si è segnalato nel panorama indipendente italiano per la sua capacità di fondere il suo sound writing personale e creativo e senza barriere di genere, esplorando anche l’elettronica, proponendo concerti sia elettrici che acustici, ma sempre più rivolti alla ricerca dell’emotività e dell’istinto....🔗 Leggi su Lanazione.it
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