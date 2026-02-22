Jazz On The Corner Winter 2026 al Circolo Aurora

Il concerto di jazz all’interno di «Jazz On The Corner Winter 2026» è stato interrotto da un improvviso guasto tecnico. La causa è un problema agli amplificatori che ha impedito ai musicisti di proseguire l’esibizione come previsto. I presenti hanno assistito a un momento di tensione prima che il suono fosse ripristinato. La serata continua con un nuovo set alle 21, mentre i tecnici lavorano per risolvere il problema.

Arezzo, 22 febbraio 2026 – Va avanti a suon di note «Jazz On The Corner Winter 2026», la rassegna musicale in programma fino al 1 marzo al Circolo culturale Arci Aurora di piazza Sant'Agostino ad Arezzo. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 21,30, sul palco dell'Aurora ci sarà «Jazzin'ology» con Emanuele Caporali al sax, Enrico Orlando al pianoforte, Roberto Grigiotti al contrabbasso e Marco Pierucci alla batteria. Dopo il concerto seguirà una seguire jam session. La rassegna «Jazz On The Corner Winter 2026», prosegue con l'ultimo concerto in programma per domenica prossima 1 marzo. Appuntamento con lo Slam Quartet.