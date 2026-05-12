Tre ministri del partito laburista hanno annunciato le proprie dimissioni in seguito alle recenti sconfitte alle elezioni locali. La decisione arriva nel momento in cui il leader del partito, Keir Starmer, cerca di mantenere saldo il proprio ruolo, nonostante le difficoltà politiche e il calo di consensi. La situazione interna al partito si fa più complicata, con alcune figure di spicco che si allontanano dalla leadership.

Keir Starmer tiene duro, ma la sua leadership è sempre più in bilico dopo la disfatta delle elezioni locali. Nel giro di poche ore si sono dimesse tre ministre del suo governo, in quella che appare come una vera e propria rivolta interna al Labour: Miatta Fahnbulleh (Comunità), Jess Phillips (Tutela dei minori) e Alex Davies-Jones (Vittime e contrasto alla violenza contro le donne). Non tre dicasteri di primo piano, ma tant’è: l’attuale premier è sempre più sulla graticola. Le lettere di dimissioni delle tre ministre. La prima ad aver fatto un passo indietro è stata Fahnbulleh. «Lei ha perso fiducia e stima della gente», ha scritto nella lettera di dimissioni rivolgendosi direttamente a Starmer.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rivolta Labour contro Starmer: si dimettono tre ministre

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Keir Starmer non intende arrendersi alla rivolta interna che monta nel Labour contro la sua leadership dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. #ANSA x.com

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