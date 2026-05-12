La tensione all’interno del partito Labour si intensifica, con alcuni membri che contestano la linea del leader e chiedono cambiamenti. Nel frattempo, il primo ministro ribadisce la volontà di proseguire nel suo mandato, mentre i mercati finanziari registrano un aumento degli interessi sul debito pubblico. La situazione politica si fa più complessa, con il governo che affronta difficoltà interne e pressioni esterne.

Londra, 12 maggio 2026 – Si allarga la rivolta interna ai Laobour, il governo è diviso e la terra sotto i piedi di Starmer inizia a tremare. Ma il premier britannico non non intende arrendersi al fronte della maggioranza he chiede le sue dimissioni dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. "Mi assumo la responsabilità per i risultati delle elezioni. Il Regno Unito si aspetta da noi che continuiamo a governare. Cosa che intendo fare”, detto oggi Keir Starmer al consiglio dei ministri, aggrappandosi al “mandato” popolare ricevuto alle politiche del 2024. https:www.quotidiano.netvideoestericrisi-starmer-summit-a-downing-street-il-gatto-larry-imperturbabile-puh1kdcl Sono momenti difficili per Downing Street e il risultato non è per nulla scontato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivolta dei Labour contro Starmer. Il premier non molla: “Voglio continuare a governare”. Ma gli interessi sul debito si impennano

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