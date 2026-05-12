A Venezia, il 11 maggio, si tiene la mostra collaterale Scotland + Venice alla Biennale Arte 2022. L’evento presenta “Shame Parade”, un’opera degli artisti Bugarin e Castle, curata dal Mount Stuart Trust. La manifestazione si svolge nel Padiglione del Lussemburgo, coinvolgendo un pubblico internazionale e attirando l’attenzione sulla rivisitazione di temi legati all’umiliazione e alla vergogna.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Rivisitazione dell'umiliazione e della vergogna all'evento collaterale Scotland + Venice e nel Padiglione del Lussemburgo Venezia, 11 mag. (askanews) – Alla Biennale Arte 20026 l’evento collaterale Scotland + Venice presenta Shame Parade degli artisti Bugarin + Castle a cura di Mount Stuart Trust. Dai castelli scozzesi ai cimiteri filippini, Bugarin + Castle esplorano geografie e periodi storici sovrapposti in una rivisitazione contemporanea queer e trans dei rituali di pubblica umiliazione. Il duo reinterpreta i rituali europei secolari di umiliazione pubblica, noti come musica ruvida, charivari e scampanate, in cui spettacolo, suoni e costumi venivano utilizzati per punire i trasgressori sociali.🔗 Leggi su Iodonna.it

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