L’Asso di Roma, noto youtuber romanista, ha commentato il momento attuale della squadra di casa, esprimendo critiche nei confronti della gestione e delle recenti prestazioni. Nel contempo, ha lodato il percorso della Lazio, che si è qualificata per la finale di Coppa Italia, sottolineando la differenza tra le due squadre. Durante un’intervista, ha rivolto anche dure parole nei confronti dei Friedkin, chiamandoli in causa per le umiliazioni subite dalla Roma.

Il noto youtuber romanista L’Asso di Roma intervenuto ai microfoni di “ControcalcioTV“, ha commentato con toni critici il momento della AS Roma, elogiando al contempo il percorso della Lazio, qualificatasi per la finale di Coppa Italia. Nel suo intervento, il creator ha sottolineato la maggiore compattezza e determinazione mostrata dalla formazione biancoceleste, capace — a . L'articolo L’Asso di Roma loda la Lazio e attacca i Friedkin: “La Lazio è molto più squadra e non ha paura. Vergogna, per noi ennesima umiliazione e l’ennesima.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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