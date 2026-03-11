In occasione della 61. Biennale di Venezia, si tiene l’evento collaterale intitolato “Infinito Cabinet” di Maria Cristina Crespo. La mostra, curata da Giusy Caroppo e promossa da Eclettica Cultura dell’Arte, si concentra sulle opere di Crespo, che esplorano un museo immaginario ispirato a André Malraux e una biblioteca cosmica ispirata a Jorge Luis Borges. L’esposizione si svolge come parte delle iniziative della biennale.

“Infinito Cabinet. Tra il museo immaginario di André Malraux e l’insondabile biblioteca cosmica di Jorge Luis Borges” di Maria Cristina Crespo, a cura di Giusy Caroppo e promosso da Eclettica Cultura dell’Arte, è Evento Collaterale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. La mostra-installazione, aperta al pubblico dal 9 maggio al 22 novembre 2026 a Riva San Biasio-Castello 2145, si configura come una Wunderkammer contemporanea. Composta da opere polimateriche, incardina la complessa ricerca dell’artista Maria Cristina Crespo nell’alveo del tema “In Minor Keys” di Koyo Kouoh, offrendo una riflessione sulla cultura occidentale attraverso un viaggio tra Letteratura, Arte, Mito, Religione, Filosofia e Luoghi di appartenenza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Infinito Cabinet di Maria Cristina Crespo. Evento Collaterale per La Biennale di Venezia

