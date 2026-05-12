Ritorno alle origini | David Koepp riscrive il mito di Westworld

Dopo più di trent’anni dal grande successo di Jurassic Park, il regista e sceneggiatore torna a lavorare sull’universo creato da Michael Crichton, questa volta riscrivendo il mito di Westworld. La sua esperienza nel mondo del cinema e della televisione si interseca con il progetto, che riprende i temi e le atmosfere della serie originale. La produzione si concentra sulla reinterpretazione di un mondo futuristico popolato da intelligenze artificiali e robot.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui