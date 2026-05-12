Ritorno alle origini | David Koepp riscrive il mito di Westworld
Dopo più di trent’anni dal grande successo di Jurassic Park, il regista e sceneggiatore torna a lavorare sull’universo creato da Michael Crichton, questa volta riscrivendo il mito di Westworld. La sua esperienza nel mondo del cinema e della televisione si interseca con il progetto, che riprende i temi e le atmosfere della serie originale. La produzione si concentra sulla reinterpretazione di un mondo futuristico popolato da intelligenze artificiali e robot.
(Adnkronos) – David Koepp torna a confrontarsi con l'universo narrativo di Michael Crichton a oltre trent'anni dal successo globale di Jurassic Park. Lo sceneggiatore, che ha legato il proprio nome ad alcuni dei maggiori blockbuster della storia del cinema, ha avviato lo sviluppo di un nuovo lungometraggio ispirato a Westworld, la pellicola cult nota in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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