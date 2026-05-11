Westworld | David Koepp al lavoro sulla nuova versione del film

Warner Bros ha approvato la produzione di un nuovo film ispirato a Westworld, il celebre film degli anni ’70 scritto e diretto da Michael Crichton. Per questa nuova versione, è stato incaricato uno sceneggiatore noto nel settore. Il progetto prevede di riprendere i temi e le atmosfere del film originale, con un nuovo team di produzione. La realizzazione del film è ora in fase di sviluppo.

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Warner Bros ha dato il via libera allo sviluppo di un nuovo lungometraggio ispirato al cult degli anni '70 scritto e diretto da Michael Crichton. Westworld, il film scritto e diretto da Michael Crichton, sembra destinato a tornare sul grande schermo dopo il successo della serie tv. David Koepp, già autore di Jurassic Park e di alcuni dei sequel, si occuperà infatti dello sviluppo del remake del lungometraggio del 1973. Il ritorno nel mondo creato da Crichton In Il mondo dei robot si racconta la storia di un parco tematico ispirato ai western in cui i visitatori possono vivere delle esperienze uniche interagendo con dei robot dall'aspetto e dai comportamenti umani.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Westworld: David Koepp al lavoro sulla nuova versione del film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Senza esclusione di colpi: Michaela Coel al lavoro su una nuova versione del filmIl mondo delle arti marziali, alla base del cult con star Jean-Claude Van Damme, tornerà sul grande schermo grazie a Michaela Coel. Caso David Rossi, scontro sulla nuova periziaCaso David Rossi (foto), botta e risposta al vetriolo fra la Federazione delle associazioni dei medici legali italiani (Famli) e il presidente della...