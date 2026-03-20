la pregiata bisteccheria delmastro e i professionisti delle fregnacce antimafia

La bisteccheria Delmastro è al centro di un nuovo caso che coinvolge anche il sottosegretario alla giustizia. Le notizie riportano che il politico si trovi in una situazione complicata, mentre un gruppo di professionisti si occupa di questioni legate all’antimafia. Le indagini sono in corso e gli sviluppi sono segnalati attraverso ricostruzioni giornalistiche.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche d el nuovo caso Delmastro, il sottosegretario alla galera e un po’ di accoliti politici biellesi ha nno aperto una società del ramo ristorazione con la figlia diciottenne di un imprenditore chiacchierato, dopo che questi era stato assolto da un’accusa infamante, e ne sono usciti dopo che il padre della socia è stato definitivamente condannato come prestanome di un boss mafioso. V iviamo purtroppo nel Paese in cui gli Andrea Delmastro di destra e di sinistra hanno a tal punto smerdato la presunzione di non colpevolezza e fatto di ogni diceria giudiziaria e para-giudiziaria l’unico vero check point della vita pubblica, che rifiutare di trattare un indagato da appestato si deve considerare di default una forma di complicità criminale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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