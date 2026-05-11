Giornata dell’Infermiere l’allarme dell’OPI Cosenza | In Italia mancano fino a 100mila professionisti rischio povertà e sistema sanitario al collasso

Domani, 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza parteciperà alle celebrazioni della Giornata internazionale dell’Infermiere, una ricorrenza che riconosce il ruolo centrale degli operatori sanitari. In Italia, secondo i dati dell’Ordine, ci sono tra 80.000 e 100.000 professionisti in meno rispetto alle necessità, una carenza che mette a rischio la tenuta del sistema sanitario e può portare a condizioni di povertà per gli stessi infermieri.

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Domani, 12 maggio, anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza si unisce alle celebrazioni della Giornata internazionale dell’Infermiere, una ricorrenza che in tutto il mondo rende omaggio a una delle figure cardine dei sistemi sanitari moderni. Una giornata simbolica, ma che quest’anno assume un significato ancora più forte alla luce delle criticità strutturali che attraversano la professione. Una delegazione dell’OPI cosentino sarà presente a Roma all’evento nazionale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme agli Ordini professionali e alle principali società scientifiche italiane. Un momento istituzionale di alto profilo che vuole ribadire, almeno sul piano formale, il ruolo strategico degli infermieri nel presente e nel futuro della sanità pubblica.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giornata dell’Infermiere, l’allarme dell’OPI Cosenza: “In Italia mancano fino a 100mila professionisti, rischio povertà e sistema sanitario al collasso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione... Giornata Internazionale dell’Infermiere: l'Opi di Parma celebra la professione tra cura, eccellenza e impegno socialeIn occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Parma riafferma il valore centrale... Argomenti più discussi: Giornata Internazionale dell’Infermiere: 10 maggio 2026, Piazza Castello Torino; 12 maggio nel segno della formazione che diventa eccellenza; Giornata Internazionale dell’Infermiere 2026, la tre giorni di Torino; Giornata Internazionale dell'Infermiere: Marisa Cantarelli. Vedere prima, pensare oltre - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. Il 12 maggio si celebra la Giornata dell’infermiere: ULSS4 ringrazia i 975 professionisti del Veneto Orientale. #Veneto #Venezia #Cronaca #Sanita #Inprimopiano x.com Una giornata ispiratrice al centro oncologico reddit Giornata internazionale dell’infermiere, l’Opi: Momento difficile per la professioneL'Opi di Grosseto, con Luca Grechi, interviene in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere: la nota. grossetonotizie.com