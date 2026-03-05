Grupo Compay Segundo al Teatro Verdi di Montecatini Terme

Il Teatro Verdi di Montecatini Terme ospiterà giovedì 19 marzo 2026 il Grupo Compay Segundo, una formazione nota per interpretare il vero son cubano. La band è considerata l’erede ufficiale dell’universo Buena Vista Social Club e porta sul palco musica tradizionale, ritmo e cultura cubana. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, attirando appassionati di musica dal vivo.

Il fascino, la tradizione e il ritmo del vero son cubano arrivano a Montecatini Terme: giovedì 19 marzo 2026 il Nuovo Teatro Verdi ospiterà il celebre Grupo Compay Segundo, la storica formazione riconosciuta come erede ufficiale dell'universo Buena Vista Social Club.Dicono che i grandi musicisti non scompaiano mai davvero. Nel caso di Compay Segundo, è verità evidente: la sua voce, la sua ironia, il suo "son" – quintessenza della musica cubana – continuano a vibrare oggi nel Grupo Compay Segundo, guidato dal figlio e contrabbassista Salvador Repilado, ultimo testimone diretto del leggendario progetto Buena Vista Social Club.