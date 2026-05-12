Ritenuto inammissibile il ricorso della Reggina contro il Messina

I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Reggina, Acireale, Sancataldese ed Enna contro l'Acr Messina. La decisione riguarda le proteste delle squadre contro la retrocessione del Messina in Eccellenza, che non è stata accolta. La questione riguarda le contestazioni legate ai risultati e alle decisioni del campionato. La sentenza è stata comunicata dopo una serie di ricorsi e controricorsi tra le parti coinvolte.

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I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Reggina, Acireale, Sancataldese ed Enna contro l'Acr Messina, appena retrocesso in Eccellenza. Questo il verdetto emesso dalla sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale di Roma. Si tratta della terza pronuncia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SERIE D 2025-2026 | REGGINA - MESSINA | LIVE Notizie correlate Il Tribunale Federale rigetta il ricorso della Reggina contro il MessinaIl Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha depositato un decreto monocratico con il quale ha dichiarato inammissibile e rigettato l’istanza... Reggina al Tribunale Federale: ricorso contro l’ACR Messina? Cosa scoprirai Quali irregolarità specifiche ha contestato la Reggina nel ricorso? Come può il Tribunale Federale bloccare i festeggiamenti del... Argomenti più discussi: Valichi in Lombardia: respinto ricorso Lac; Inammissibile il ricorso della Procura contro l'annullamento dell'arresto di Agresti; Reato prescritto ma ricorso inammissibile: condanna a 3000 euro; Ricorso inammissibile: condanna per una presentazione tardiva. ULTIM'ORA Aosta, tribunale dichiara decaduto il presidente Testolin: Era ineleggibile Il Tribunale civile di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin, in quanto non eleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato x.com COCAINA MANFREDONIA Conferma la condanna per droga (cocaina): respinto il ricorso di un 43enne di ManfredoniaLa Corte di Cassazione mette la parola fine, almeno sul piano giudiziario, alla vicenda che vede coinvolto G.S., 43 anni, di Manfredonia. statoquotidiano.it