Il Tribunale Federale rigetta il ricorso della Reggina contro il Messina

Il Tribunale Federale Nazionale ha reso nota una decisione riguardante una richiesta della Reggina, che aveva chiesto la sospensione del Campionato di Serie D del 20252026. La richiesta è stata giudicata inammissibile e rigettata, secondo quanto riportato nel decreto monocratico depositato di recente. La decisione riguarda il ricorso presentato dalla società, che contestava una situazione legata alla competizione.

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha depositato un decreto monocratico con il quale ha dichiarato inammissibile e rigettato l’istanza cautelare presentata dalla AS Reggina 1914 SSD arl, che chiedeva la sospensione del Campionato di Serie D (girone I) 20252026. Il ricorso, depositato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il Tribunale Federale rigetta il ricorso della Reggina: nessuna esclusione dal campionato per il MessinaIl Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha depositato in data odierna, 2 maggio 2026, un decreto monocratico con il quale ha dichiarato... Reggina al Tribunale Federale: ricorso contro l’ACR Messina? Cosa scoprirai Quali irregolarità specifiche ha contestato la Reggina nel ricorso? Come può il Tribunale Federale bloccare i festeggiamenti del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Reggina al Tribunale federale: Penalizzare pesantemente il Messina; Reggina, la figuraccia finale: il Tribunale Federale dichiara inammissibile il ricorso contro il Messina; Attivisti clima ricorrono a Strasburgo contro la sentenza Tribunale federale; Acerrana, arriva il provvedimento del tribunale federale. Caso Messina in Serie D, il Tribunale rigetta l’istanza della RegginaGli amaranto avevano chiesto la sospensione del campionato contestando la validità dell'iscrizione del Messina ... corrieredellacalabria.it Il Tribunale federale rigetta i ricorsi contro l’identità elettronicaIl Tribunale federale (TF) ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro la legge sull’identità elettronica (Legge sull’Id-e), in una seduta pubblica odierna. La votazione del 28 settembre 2025, in cui ... rsi.ch La decisione del Tribunale Federale Territoriale - facebook.com facebook Calcio: Reggina al Tribunale federale, 'penalizzare pesantemente il Messina'. Calabresi chiedono sanzioni dalle sconfitte a tavolino all'esclusione #ANSA x.com