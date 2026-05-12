Ritardo nel trasferimento | Asl condannata a risarcire i figli di un’anziana morta

Una donna anziana è deceduta dopo aver atteso un trasferimento che si è rivelato troppo lungo. La Asl coinvolta nel caso è stata condannata a risarcire i figli della vittima per il ritardo nel trasferimento. L’incidente si è verificato in una struttura ospedaliera di Massa, dove in poche ore si è consumata una tragedia tra il pronto soccorso e l’ospedale di destinazione.

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Massa, 12 maggio 2026 – Una tragedia consumata nel giro di poche ore, tra il pronto soccorso del Noa e l’Opa. Per la morte di una pensionata di 80 anni, avvenuta il 19 gennaio 2018, il Tribunale di Pisa ha condannato l’Asl Toscana nord ovest a risarcire i figli della donna con oltre 150mila euro. Secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria, la donna si era presentata alle 10.44 al pronto soccorso del Noa dopo un consulto con il medico di famiglia per un grave problema cardiaco. Le sue condizioni, però, peggiorarono rapidamente e soltanto alle 16.15 fu disposto il trasferimento urgente all’Ospedale del Cuore. La paziente morì poco più di un’ora dopo, alle 17.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ritardo nel trasferimento: Asl condannata a risarcire i figli di un’anziana morta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diagnosi di cancro al seno in ritardo e intervento “ingiustificato”, giovane mamma morta a 35 anni. L’Asl deve risarcireFirenze, 10 aprile 2026 – Una diagnosi di carcinoma arrivata con mesi di ritardo e un intervento chirurgico rivelatosi inutile e dannoso: è... Donna morì dopo il ricovero in ospedale, Asl condannata a risarcire la famigliaIl tribunale civile di Pescara ha condannato la Asl del capoluogo adriatico a risarcire i familiari di una donna di 73 anni, morta il 27 giugno 2022... Argomenti più discussi: Ritardo nel trasferimento: Asl condannata a risarcire i figli di un’anziana morta; Massa, paziente trasferita in ritardo e morta in corsia: risarciti i familiari; Disagi al 'San Rocco': servizi di prelievo ridotti e lavori in ritardo; Sanità Piemonte, approvata la copertura da 209,8 milioni dopo i rilievi sui bilanci delle ASL. Ritardo nel trasferimento: Asl condannata a risarcire i figli di un’anziana mortaMassa, 12 maggio 2026 – Una tragedia consumata nel giro di poche ore, tra il pronto soccorso del Noa e l’Opa. Per la morte di una pensionata di 80 anni, avvenuta il 19 gennaio 2018, il Tribunale di Pi ... lanazione.it