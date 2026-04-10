Diagnosi di cancro al seno in ritardo e intervento ingiustificato giovane mamma morta a 35 anni L’Asl deve risarcire

Una giovane donna di 35 anni è deceduta dopo aver ricevuto una diagnosi di carcinoma mammario in ritardo e un intervento che è stato giudicato ingiustificato. La vicenda si è conclusa con la decisione dell’ASL di dover risarcire i familiari della vittima. La diagnosi tardiva ha comportato un trattamento non tempestivo, mentre l’intervento è stato contestato per motivi di legalità.

Firenze, 10 aprile 2026 – Una diagnosi di carcinoma arrivata con mesi di ritardo e un intervento chirurgico rivelatosi inutile e dannoso: è l’incredibile concatenazione di errori sanitari che, secondo il Tribunale di Firenze, ha contribuito alla morte di una donna di 35 anni, madre di un bambino piccolo. Per questi fatti, l'Asl Toscana Centro è stata condannata a risarcire i familiari con oltre 260mila euro. La notizia è pubblicata oggi da "Il Tirreno". La sentenza, firmata dal giudice Roberto Monteverde, riconosce non solo le responsabilità mediche, ma anche il lungo calvario vissuto dalla paziente e l'impatto devastante sulla sua famiglia, segnata da anni di sofferenze fisiche e psicologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diagnosi di cancro al seno in ritardo e intervento “ingiustificato”, giovane mamma morta a 35 anni. L’Asl deve risarcire ‘Col seno di poi’, Federica Ruggero racconta la sua esperienza dopo una diagnosi di cancro al senoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Perde la bimba al nono mese di gravidanza, ASL deve risarcire 550mila euroLa notizia è relativa a una vicenda risalente al settembre 2017, quando la donna incinta, alla 36/a settimana, si rivolge al pronto soccorso... Temi più discussi: Tumori in Italia: calano le nuove diagnosi? I dati; In Italia 15 nuove diagnosi al giorno di cancro all'ovaio, al via campagna 'Insieme di Insiemi'; Tumore colon-retto. Al San Camillo-Forlanini nasce il programma di diagnosi precoce per giovani adulti; Tumore ovarico, 15 diagnosi al giorno: nasce la campagna Insieme di Insiemi. Diagnosi di cancro al seno in ritardo e intervento ingiustificato, giovane mamma morta a 35 anni. L’Asl deve risarcireLa sentenza su un caso di Prato: Vortice di dolore per marito e figlio della 35enne, morta dopo un lungo calvario ... lanazione.it Tumore dell’ovaio, 15 diagnosi al giorno: quanto contano i geni e come cambiano le cureIl tumore dell’ovaio è ancora ad alta mortalità e con sintomi aspecifici ma sul fronte dei trattamenti sono stati fatti molti passi avanti. dilei.it Dalla diagnosi di tumore alle mezze maratone: la rinascita di Alessio Salvadori - facebook.com facebook Quando arriva una diagnosi di cancro, non si ammala solo il corpo Marco lo ha vissuto: paura, silenzio, rifiuto. Parlarne e ricevere supporto psicologico fa la differenza Agli IFO la psico-oncologia è parte della cura. Guarda TG2 Medicina 33: buff.ly/Pps x.com