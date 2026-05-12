Risucchiata dalle onde! Suora tenta di salvare le consorelle | dramma in Italia
Una giornata al mare si è trasformata in un dramma per alcune persone presenti sulla spiaggia italiana, quando un’onda improvvisa ha sorpreso alcune delle presenti. Una suora si è gettata in acqua nel tentativo di salvare le sue consorelle, che erano state travolte dalla corrente. La scena si è svolta sotto gli occhi di testimoni, mentre il mare, da calmo, si è trasformato in una forza potente e imprevedibile.
Il mare, soprattutto quando cambia improvvisamente umore, non concede esitazioni. Può apparire calmo, accogliente, quasi familiare, e nel giro di pochi minuti trasformarsi in una forza difficile da contrastare. È in questi momenti che ogni gesto diventa decisivo, ogni secondo può fare la differenza tra salvezza e pericolo. Quello che doveva essere un momento di condivisione e serenità si è invece trasformato in una giornata segnata da paura e disperazione. Un gruppo di religiose, entrato in acqua senza immaginare il rischio reale delle correnti, si è ritrovato improvvisamente in difficoltà, travolto da un moto ondoso più forte del previsto. Leggi anche: Inghilterra, studente annega in mare per salvare tre ragazze Il dramma nelle acque di Vaccarizzo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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