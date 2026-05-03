Andrea Sempio si appresta a presentarsi negli uffici della Procura di Pavia, a meno di eventuali variazioni dell’ultimo minuto. Il suo avvocato ha confermato che si tratta di un dovere legale. La vicenda ruota attorno a contraddizioni riscontrate nel suo racconto e a un alibi che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere messo in discussione. Le domande della procura sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti della sua posizione.

Andrea Sempio si presenterà in Procura a Pavia, salvo cambi di rotta dell’ultima ora. Perché, come ha ribadito il suo avvocato Liborio Cataliotti, «è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario, tantomeno lo farei in questo caso». Ma ciò che accadrà il 6 maggio davanti ai pm è ancora da definire: potrebbe rispondere alle domande degli inquirenti, avvalersi come è suo diritto oppure depositare una memoria. «Certo, se dovessimo scegliere di avvalerci qualcuno dirà: ecco, Sempio ha una verità processuale e una a favore di telecamere. Ma tant’è». Sempio oggi ha 38 anni, ne aveva 19 ed era grande amico di Marco Poggi, fratello della vittima, quando la mattina del 13 agosto 2007 la giovane è stata uccisa nella villetta di Garlasco che lui frequentava assiduamente.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, dalle contraddizioni all?alibi: ecco le domande della Procura che Sempio tenta di evitare

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