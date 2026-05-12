Rissa tra minorenni a Fidenza il sindaco Malvisi | Più preoccupante della violenza chi filma e ride
A Fidenza due ragazze di circa 12 o 13 anni si sono affrontate in una rissa, attirando l’attenzione di residenti e autorità locali. Il sindaco ha commentato la vicenda sottolineando che, oltre alla violenza tra i minorenni, sono preoccupanti anche le riprese e le risate di chi ha assistito senza intervenire. La situazione ha suscitato discussioni sulla responsabilità delle famiglie, della scuola e della comunità intera.
“Due ragazze di 12-13 anni che si picchiano sono certamente un brutto spettacolo e un fatto grave, che deve interrogare famiglie, scuola e tutta la nostra comunità”. Così il sindaco di Fidenza, Davide Malvisi, interviene dopo la diffusione di un video che mostra una rissa tra due minorenni.Nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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