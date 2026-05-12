Fidenza la rabbia del sindaco | Indegno usare la rissa fra due 12enni per costruire allarmismo è sciacallaggio sociale e umano
Il sindaco di Fidenza ha commentato il video che mostra due ragazze di 12 anni coinvolte in una lite e in una colluttazione nel centro della città. Ha definito indegno sfruttare lo scontro tra le minori per alimentare allarmismo sociale, qualificando questa operazione come sciacallaggio umano e sociale. La sua dichiarazione si riferisce alla diffusione delle immagini e alle polemiche che sono sorte intorno al fatto.
Il sindaco di Fidenza Davide Malvisi parla del caso delle due ragazze che appaiono in un video mentre litigano e si picchiano in centro a Fidenza. “C’è chi ha preferito fare un video invece di farsi parte attiva per fermare la violenza”. E' questo l'elemento su cui il primo cittadino si concentra.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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