Fidenza la rabbia del sindaco | Indegno usare la rissa fra due 12enni per costruire allarmismo è sciacallaggio sociale e umano

Il sindaco di Fidenza ha commentato il video che mostra due ragazze di 12 anni coinvolte in una lite e in una colluttazione nel centro della città. Ha definito indegno sfruttare lo scontro tra le minori per alimentare allarmismo sociale, qualificando questa operazione come sciacallaggio umano e sociale. La sua dichiarazione si riferisce alla diffusione delle immagini e alle polemiche che sono sorte intorno al fatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui