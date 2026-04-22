Maderno rissa tra adulti e minorenni | la verità dopo il furto

Lo scorso fine settimana a Maderno si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto cinque minorenni e tre adulti. Secondo le prime ricostruzioni, si parlava di un pestaggio che aveva provocato ferite tra gli adulti, ma in seguito sono emersi dettagli diversi sulla dinamica dell’incidente. La vicenda ha portato a interventi delle forze dell’ordine per chiarire cosa sia realmente accaduto.

Un violento scontro avvenuto lo scorso sabato a Maderno ha ribaltato completamente la narrazione iniziale riguardante un pestaggio che ha coinvolto cinque minorenni e tre adulti, portando al ferimento di questi ultimi. Le indagini in corso hanno infatti messo in luce una dinamica molto diversa da quella del furto subito da una famiglia in vacanza sul Garda, trasformando i presunti derubati in soggetti denunciati per il loro ruolo nell’escalation della violenza. Dalla cronaca del furto alla verità dei filmati. Le prime versioni riportate dopo l’accaduto descrivevano uno scenario in cui un gruppo di giovani, identificati con la definizione di maranza, avrebbe sottratto una cassa acustica a una ragazza durante una serata nei pressi di un locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maderno, rissa tra adulti e minorenni: la verità dopo il furto Notizie correlate Leggi anche: Violenta rissa in piazza, poi il furto della bici: in tre nei guai. Due sono minorenni Leggi anche: Caserta: violenta rissa tra ragazze, 4 denunciate, 3 sono minorenni Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Rissa sul lungolago di Maderno, la lite nata da un genitore; Maderno, lite violenta per una cassa acustica: indagati tre adulti e cinque minori; Tre papà pestati da un gruppo di maranza dopo un furto; Padri picchiati, svolta nelle indagini: è stata una rissa. Denunciati anche gli adulti. Rissa sul Garda, denunciati anche i tre papà: avrebbero colpito per primiDalle indagini emergerebbe una responsabilità anche degli adulti nella rissa che si è scatenata sabato sera sul lungolago di Toscolano Maderno in cui è stato coinvolto anche un uomo di Martinengo di c ... ecodibergamo.it Rissa a Maderno, denunciati anche i genitori: hanno colpito per primi x.com A Cesano Maderno finisce 3-1, ma il punteggio non rende giustizia alla partita. Le nostre ragazze della Serie C hanno giocato con intensità, carattere e qualità, mettendo in difficoltà un’avversaria solida e restando sempre dentro al match. Una prestazione ver facebook