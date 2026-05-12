Una rissa scoppiata durante una serata al locale Playa Loca ha portato all’indagine su sette persone, sospettate di essere coinvolte in un omicidio che ha visto come vittima un ventenne. La lite è iniziata per un tavolo, secondo quanto ricostruito, e si è poi trasformata in uno scontro violento. Le autorità stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto per chiarire i ruoli di ciascun indagato.

? Punti chiave Come è scoppiata la lite per un semplice tavolo al locale?. Chi sono i sette indagati coinvolti nella violenta rissa notturna?. Perché la famiglia di Lorenzo contesta le decisioni dei magistrati?. Cosa deciderà il Tribunale del Riesame il prossimo 27 maggio?.? In Breve Taha Bennani e Badr Rouaji accusati di omicidio e concorso dopo cinque coltellate.. Alessandro Pepe, Riccardo Gregato e Jacopo Baratto patteggiati a nove mesi per rissa.. Tribunale del Riesame decide sulla scarcerazione di Bennani il 27 maggio 2026.. Processo per determinare le responsabilità definitive inizierà l'11 giugno a Castelfranco.. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2025, in via Pagnana a Castelfranco, Lorenzo Cristea è deceduto a seguito di una violenta aggressione scatenata da una lite per un tavolo presso il locale Playa Loca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa al Playa Loca: 7 indagati per l’omicidio del ventenne Cristea

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