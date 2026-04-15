Due persone sono state indagate per l’omicidio di un uomo di 47 anni, avvenuto durante un episodio di violenza avvenuto in strada. Secondo le dichiarazioni degli indagati, la vittima avrebbe iniziato la rissa, colpendoli per prima, mentre l’autopsia ha accertato che la morte è stata causata da un’emorragia cerebrale provocata da pugni e calci. La ricostruzione degli eventi si basa sui rilievi e sui risultati delle analisi medico-legali.

Autopsia: morte causata da pugni e calci. La morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, è stata causata dalle gravi lesioni riportate durante il pestaggio. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita dal professor Francesco Ventura: una emorragia cerebrale molto estesa, compatibile sia con i colpi ricevuti sia con la caduta sull’asfalto. Resta da chiarire un punto decisivo per l’inchiesta: quale sia stato il colpo fatale o se la morte sia il risultato dell’azione combinata degli aggressori. “Ha dato lui la testata”: la versione del 19enne Eduard Carutasu. Parallelamente agli esiti medico-legali, emergono le dichiarazioni degli indagati.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Bongiorni, gli indagati: ‘È stata una rissa, ha colpito per primo’, l’autopsia: emorragia cerebrale fatale

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