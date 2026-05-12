Riso prezzi in calo del 50% | il settore è sotto assedio dai costi

Il settore del riso sta affrontando una forte contrazione dei prezzi, che sono diminuiti fino al 50 per cento rispetto agli anni precedenti. La riduzione dei prezzi è legata all’aumento dei costi dei fertilizzanti, che sono quasi raddoppiati, e alla concorrenza delle importazioni estere. Le aziende italiane si trovano a dover individuare strategie per affrontare queste sfide economiche, mentre i mercati esteri esercitano una pressione significativa sui prezzi locali.

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? Domande chiave Come faranno le aziende a coprire i costi dei fertilizzanti raddoppiati?. Perché le importazioni estere stanno schiacciando i prezzi del riso italiano?. Quali decisioni del Parlamento europeo hanno indebolito la tutela dei produttori?. Cosa rischia il Made in Italy se i margini di profitto spariscono?.? In Breve Costi concimi aumentati del 70% rispetto ai prezzi di vendita del risone.. Luciano Salvadori segnala compressione margini tra costi fissi e ricavi commerciali.. Mancanza clausola salvaguardia automatica nel nuovo regolamento europeo SPG.. Richiesta obbligatoria indicazione Paese origine per contrastare importazioni extra-UE.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riso, prezzi in calo del 50%: il settore è sotto assedio dai costi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Golfo in crisi: l’export italiano e i costi energetici sotto assedioLe tensioni geopolitiche nel Golfo stanno colpendo duramente il cuore pulsante dell’economia italiana, mettendo a dura prova la tenuta dei comparti... Catania sotto assedio: costi energetici e carburanti minacciano le impreseLe imprese del catanese affrontano una minaccia diretta alla propria continuità operativa a causa della combinazione tra l’impennata dei costi... Argomenti più discussi: PREZZI IN COMA; Tutti difendono il proprio riso, tranne l'Unione Europea; Igp riso Nano Vialone veronese: Filippo Sussi nuovo presidente; Crisi a Hormuz aumenta i prezzi alimentari: oli e riso. Mercato lattiero-caseario 2026: latte spot in forte rialzo, burro e panna in calo, formaggi DOP stabili tra Milano e Parma: quotidianoweb.it/economia/latti… #quotidianoweb #notizie #attualità #Latte #Burro #Dairy #Mercati #Agroalimentare #Prezzi #Inflazione # x.com Arancini: pallina di riso italiana con cheddar stagionato, timo e pomodori. - reddit.com reddit Coldiretti: tengono superfici ma crollano prezzi riso e risoneRoma, 12 mag. (askanews) – Tiene la superficie coltivata a riso in Italia, ma crollano i prezzi riconosciuti ai produttori, con il rischio concreto di mettere in ginocchio migliaia di aziende risicole ... askanews.it