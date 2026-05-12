Riso prezzi in calo del 50% | il settore è sotto assedio dai costi

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore del riso sta affrontando una forte contrazione dei prezzi, che sono diminuiti fino al 50 per cento rispetto agli anni precedenti. La riduzione dei prezzi è legata all’aumento dei costi dei fertilizzanti, che sono quasi raddoppiati, e alla concorrenza delle importazioni estere. Le aziende italiane si trovano a dover individuare strategie per affrontare queste sfide economiche, mentre i mercati esteri esercitano una pressione significativa sui prezzi locali.

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? Domande chiave Come faranno le aziende a coprire i costi dei fertilizzanti raddoppiati?. Perché le importazioni estere stanno schiacciando i prezzi del riso italiano?. Quali decisioni del Parlamento europeo hanno indebolito la tutela dei produttori?. Cosa rischia il Made in Italy se i margini di profitto spariscono?.? In Breve Costi concimi aumentati del 70% rispetto ai prezzi di vendita del risone.. Luciano Salvadori segnala compressione margini tra costi fissi e ricavi commerciali.. Mancanza clausola salvaguardia automatica nel nuovo regolamento europeo SPG.. Richiesta obbligatoria indicazione Paese origine per contrastare importazioni extra-UE.🔗 Leggi su Ameve.eu

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